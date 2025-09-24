BBC vesti na srpskom

Dva miliona ljudi evakuisano u Kini zbog supertajfuna, na Tajvanu najmanje 15 poginulih

Supertajfun Ragasa pogodio severni deo Filipina i kreće se ka južnoj Kini, gde vlasti upozoravaju na potencijalno katastrofalan udar.

pre 44 minuta
kola pod vodom na Tajvanu
Reuters
Na Tajvanu je posle oštećenja brane ispušteno 15,4 miliona tona vode

Kina je evakuisala skoro dva miliona ljudi ljudi i naredila zatvaranje škola i nekih preduzeća u više gradova, jer se potencijalno najjače nevreme u 2025. godini približava južnoj obali ove zemlje.

U vremenskim nepogodama, koje je izazvao supertajfun nazvan Ragasa, prethodno je poginulo najmanje 15 ljudi na Tajvanu, a 124 se vode kao nestali.

U tajvanskom okrugu Hualijen oštećena je brana što je dovelo do ispuštanja oko 15,4 miliona tona vode, što je jednako količini vode u 6.000 olimpijskih bazena.

Poplava je odnela cele mostove, a voda je u nekim područjima došla do visine jednospratnica.

Tajfun Ragasa nije stigao do kopna Hongkonga, ali je oluja donela jake vetrove i obilne poadavine.

U jednom hotelu, snažan vodeni talas je razbio staklena vrata, oborivši radnika.

U Hongkongu je u nevremenu povređeno više od 60 ljudi.

Pogledajte snimak iz hotela u Hongkongu

Očekuje se da će oluja u sredu stići do kopna južne kineske provincije Guangdong, gde je do sada evakuisano dva miliona ljudi, dok vlasti upozoravaju na „katastrofalnu" situaciju.

Ovo područje nedavno je već pogodio tajfun.

Kineska meteorološka agencija nazvala je tajfun Ragasa „Kraljem oluja", koji se karakteriše i kao najjača oluja ove godine.

Očekuje se da će se tajfun u narednim danima kretati ka severnom Vijetnamu, i potencijalno ugroziti milione ljudi.

Do sada su pogođene obližnje teritorije, poput Hongkonga i Filipina.

Prema najnovijim izveštajima, tajfun je oslabio u poslednjih nekoliko sati kako se približava kopnu, ali i daljese smatra jakom olujom sa maksimalnim stalnim vetrovima od 176 kilometara na sat i udarima od 268 kilometara na sat.

tajfun, supertajfun ragasa
BBC

Lora Biker, BBC dopisnica iz Kine

U predvorju sam hotela, gde sam se sklonila od tajfuna koji se približava.

Osećaju se udari vetra i vide se ogromni kišni oblaci nad obalom.

Dok se Ragasa kreće duž južne obale Kine, širom gusto naseljene provincije Guangdong organizovana je masovna evakuacija ljudi.

To je provincija sa ogromnim fabrikama - odatle dolazi većina onoga što se proizvodi u Kini, i dom je grada Šenžen, tehnološkog centra.

U toj mahom planinskoj oblasti izdata su i upozorenja na klizišta.

Policija patrolira ulicama sa sirenama i megafonima, upozoravajući ljude da ostanu u zatvorenom.

Kineski meteorolozi su poslednjih godina govorili da tajfuni pojačavaju intenzitet, a ovaj su nazvali „Kraljem oluja“.

Ono što je očigledno jeste spremnost Kine za tako ekstremne vremenske uslove.

Ljudi u zgradama sa više od 10 spratova su evakuisani, kao i oni u nižim područjima.

Veoma su navikli na ovo - i čini se da shvataju da je to nešto na šta će se možda morati naviknuti u budućnosti kako se povećava verovatnoća tako snažnih oluja.

Trenutno sam u gradu Džuhaju, gde se u narednih nekoliko sati očekuje mesečna količina kiše.

Pogledajte: Supertajfun Ragasa viđen iz svemira

Hongkong, teritorija Kine koja ima određeni stepen autonomije, podigao je upozorenje na osmi nivo, što je samo dva ispod maksimuma.

Police mnogih supermarketa u Hongkongu su ispražnjene.

Ljudi su kupovali sve - od hleba, povrća pa sve do mesa i instant rezanaca.

Međunarodni aerodrom u Hongkongu saopštio je da treba očekivati „značajne promene letova" do rede.

Očekuje se da će biti otkazano više od 500 letova kompanije Cathay Pacific, dok su iz kompanije Hong Kong Airlines rekli da će obustaviti sve letove.

U gradovima širom južne Kine, vlasnici prodavnica ređaju vreće sa peskom ispred prodavnica, a stanovnici u područjima pored mora zabrinuti su zbog plime i talasa.

Mnogi ljudi su zaštitili prozore kuća i lokala, nadajući se da to će sprečiti razaranje.

Više od 10.000 ljudi je evakuisano na Filipinima
Getty Images
Ovako je bilo na Filipinima
supertajfun u hongkongu
MAY JAMES/EPA/Shutterstock
Posledice nevremena u Hongkongu
uzburkano more i oluja u Honkongu
Reuters
Supertajfun u Hongkongu
Spasioci uklanjaju posledice oluje u Hongkongu
Reuters
Spasioci uklanjaju posledice oluje u Hongkongu
Radnici uklanjaju grane sa obale dok se tajfun približava Kini
Reuters
Radnici uklanjaju grane sa obale dok se tajfun približava Kini
Čovek bez majice, sa trakom oko glave i rancem, hoda ispred barikade od vreća sa peskom na ulici.
Getty Images
Kineska meteorološka agencija nazvala je tajfun Ragasa „Kraljem oluja"
žena drži tablu sa upozorenjem na tajfun, žena drži tablu sa upozorenjem na nevreme
MAY JAMES/EPA/Shutterstock
'Sklanjajte se'

Tajfun Ragasa je 22. septembra pogodio udaljeno ostrvo na severu Filipina.

Poginuo je najmanje jedan čovek, a hiljade porodica evakuisane pre nego što je oluja stigla do kopna.

Škole i kancelarije vlade bile su zatvorene u širom zemlje, kao i u glavnom gradu Manili.

Žena stoji sa kesom crnog luka ispred prazne police u supermarketu
Getty Images
Žena stoji sa kesom crnog luka ispred prazne police u supermarketu u Hongkongu
kina, tajfun ide ka kini, nevreme, muškarac zakucava drvene ploče kao zašzita od nevremena
MAY JAMES/EPA/Shutterstock
Poslednje pripreme pred dolazak moćne oluje - detalj iz Honkonga

Supertajfun Ragasa, ekvivalentan uraganu pete kategorije, izazvao je udare vetra do 285 kilometara na čas 22. septembra, a području prete poplave, olujni udari i klizišta.

Ragasa je „ozbiljna pretnja" po Hongkong, rekao je Erik Čen, glavni sekretar grada za administraciju, upoređujući ga sa dva druga tajfuna koja su za sobom ostavila tragove velike štete.

Supertajfun Manghut iz 2018. godine, do sada najintenzivniji tajfun koji je pogodio grad, povredio je 200 ljudi, potopio brodove i uništio infrastrukturu, a meteorološka agencija procenjuje ekonomske gubitke na više od 590 miliona dolara.

Tajfun Hato je 2017. izazvao je ozbiljne poplave i povredio više od 100 ljudi u gradu.

Pogledajte: Spasavanje ljudi na Filipinima tokom supertajfuna Ragasa

