Ministri SAD i Rusije Rubio i Lavrov, sastali se u Njujorku

Beta pre 21 minuta

Američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov su se danas sastali u Njujorku gde je u toku zasedanje Generalne skupštine UN.

Sastabak je trajao 50 minuta po rečima jednog zvaničnika Stejt departmenta.

Pred sastanak u jednom hotelu u Njujorku ministri nisu ništa izjavili novinarima.

To je bio prvi sastanak SAD i Rusije od sastanka Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina svgusta na Aljasci.

Rubio i Lavrov su se prethodni out sastali jula u Maleziji.

Predsednik SAD Donald Tramp koji je naglo promenio pristup ratu Rusije u Ukrajini, rekao je u utorak da Kijev može da povrati teritoriju koju je Rusija okupirala u njenom prvobitnom obliku i da možda čak napreduje i dalje, u Rusiju. Tramp je promenio svoj pristup sukobu posle višemesečnih tvrdnji da će Ukrajina, naprotiv, verovatno morati da ustupi teritoriju Rusiji.

Moskva je danas saopštila da je "pogrešna" ideja da Ukrajina nije u stanju da povrati teritoriju koju je zauzela ruska vojska i da Rusija namerava da nastavi ofanzivu koju je počela još februara 2022. godine. 

Kremlj je uz to ocenio da su "histerija" tvrdnje o upadima ruskih vojnih letelica u vazdušni prostor zemalja NATO-a, za koje je Tramp rekao da bi ih trebalo odmah obarati.

Tramp koji se prvobitno zbližio sa Putinom, poslednjih nedelja izražava sve veće razočaranje u njega i u utorak je uporedio Putinovu Rusiju s "tigrom od papira".

Na pitanje na američkoj televiziji da objasni promenu tona Donalda Trampa, američki ambasador u UN Majk Volc (Mike Waltz) je odgovorio: "Jasno vidite predsednikovu frustraciju i razočaranje Putinom".

"On (Tramp) je obavio je bezbroj telefonskih razgovora. Imali smo samite u Saudijskoj Arabiji, Turskoj, na Aljasci, naravno, i na kraju je na Putinu da okonča ovaj rat", rekao je danas Volc.

"Rusija već tri i po godine vodi rat bez jasnog vođstva koji bi prava vojna sila dobila za manje od nedelju dana", napisao je Tramp u utorak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

(Beta, 24.09.2025)

Povezane vesti »

Predsednik Vučić na Generalnoj skupštini UN: Srbija će ostati slobodna i nezavisna; UN nemaju alternativu; nudim Beograd za…

Predsednik Vučić na Generalnoj skupštini UN: Srbija će ostati slobodna i nezavisna; UN nemaju alternativu; nudim Beograd za mesto dijaloga u svetskim sukobima

RTS pre 36 minuta
"Često smo tretirani kao figure na šahovskoj tabli": Vučić na Generalnoj skupštini UN: Srbija nije tampon zona, već most, a…

"Često smo tretirani kao figure na šahovskoj tabli": Vučić na Generalnoj skupštini UN: Srbija nije tampon zona, već most, a mostovi ne dele, već povezuju

Blic pre 1 minut
Stejt department objavio detalje: O čemu su pričali Lavrov i Rubio /video/

Stejt department objavio detalje: O čemu su pričali Lavrov i Rubio /video/

Sputnik pre 1 minut
Slovačka: Bili smo veoma jasni – ruski energenti nemaju alternativu

Slovačka: Bili smo veoma jasni – ruski energenti nemaju alternativu

Sputnik pre 21 minuta
Rubio pozvao na prekid rada

Rubio pozvao na prekid rada

Vesti online pre 11 minuta
Sastali se Lavrov i rubio: Američkoj strani prenet stav Rusije o situaciji u Ukrajini

Sastali se Lavrov i rubio: Američkoj strani prenet stav Rusije o situaciji u Ukrajini

Kurir pre 1 minut
Lavrov se sastao sa Rubiom u UN

Lavrov se sastao sa Rubiom u UN

Politika pre 1 minut
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNSkupština UNNjujorkSergej LavrovRusija

Politika, najnovije vesti »

Imena sa studentske liste će jednom morati da budu objavljenja, šta onda?

Imena sa studentske liste će jednom morati da budu objavljenja, šta onda?

Danas pre 26 minuta
Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe

Vučić u UN: Nudim Beograd kao mesto dijaloga za sve svetske sukobe

Danas pre 1 sat
Parandilović: Radoičićeva ekipa je udarna pesnica Vučićeve represije

Parandilović: Radoičićeva ekipa je udarna pesnica Vučićeve represije

Danas pre 2 sata
Vučić ćuti o integraciji studenata u kosovski sistem: Šta studenti Univerziteta u Prištini traže od Beograda?

Vučić ćuti o integraciji studenata u kosovski sistem: Šta studenti Univerziteta u Prištini traže od Beograda?

Danas pre 2 sata
Delegacija Srbije uložila zvaničnu notu UN zbog ulaska Vjose Osmani na Generalnu skupštinu

Delegacija Srbije uložila zvaničnu notu UN zbog ulaska Vjose Osmani na Generalnu skupštinu

N1 Info pre 36 minuta