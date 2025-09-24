Ministri SAD i Rusije Rubio i Lavrov, sastali se u Njujorku

Beta pre 21 minuta

Američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov su se danas sastali u Njujorku gde je u toku zasedanje Generalne skupštine UN.

Sastabak je trajao 50 minuta po rečima jednog zvaničnika Stejt departmenta.

Pred sastanak u jednom hotelu u Njujorku ministri nisu ništa izjavili novinarima.

To je bio prvi sastanak SAD i Rusije od sastanka Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina svgusta na Aljasci.

Rubio i Lavrov su se prethodni out sastali jula u Maleziji.

Predsednik SAD Donald Tramp koji je naglo promenio pristup ratu Rusije u Ukrajini, rekao je u utorak da Kijev može da povrati teritoriju koju je Rusija okupirala u njenom prvobitnom obliku i da možda čak napreduje i dalje, u Rusiju. Tramp je promenio svoj pristup sukobu posle višemesečnih tvrdnji da će Ukrajina, naprotiv, verovatno morati da ustupi teritoriju Rusiji.

Moskva je danas saopštila da je "pogrešna" ideja da Ukrajina nije u stanju da povrati teritoriju koju je zauzela ruska vojska i da Rusija namerava da nastavi ofanzivu koju je počela još februara 2022. godine.

Kremlj je uz to ocenio da su "histerija" tvrdnje o upadima ruskih vojnih letelica u vazdušni prostor zemalja NATO-a, za koje je Tramp rekao da bi ih trebalo odmah obarati.

Tramp koji se prvobitno zbližio sa Putinom, poslednjih nedelja izražava sve veće razočaranje u njega i u utorak je uporedio Putinovu Rusiju s "tigrom od papira".

Na pitanje na američkoj televiziji da objasni promenu tona Donalda Trampa, američki ambasador u UN Majk Volc (Mike Waltz) je odgovorio: "Jasno vidite predsednikovu frustraciju i razočaranje Putinom".

"On (Tramp) je obavio je bezbroj telefonskih razgovora. Imali smo samite u Saudijskoj Arabiji, Turskoj, na Aljasci, naravno, i na kraju je na Putinu da okonča ovaj rat", rekao je danas Volc.

"Rusija već tri i po godine vodi rat bez jasnog vođstva koji bi prava vojna sila dobila za manje od nedelju dana", napisao je Tramp u utorak na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

(Beta, 24.09.2025)