Stefanović: Vučić zloupotrebio govornicu UN-a da pokaže svoju potpunu odsečenost od realnosti

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zloupotrebio govornicu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku da pokaže svoju potpunu odsečenost od realnosti, bilo kakve koherentne spoljne politike i da izvređa i laže o sopstvenom narodu na velikoj svetskoj sceni. "Žalio se Vučić čitavom svetu kako ima narod koji podriva ustavni poredak, a ne njega i njegovu mafijašku vlast koja