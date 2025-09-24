Vučić poručio iz Njujorka: Osećamo podršku Rusije — saradnja na veoma visokom nivou

Srbija i Rusija sarađuju na veoma visokom nivou, a Beograd se nada proširenju te saradnje u svim oblastima, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Imamo saradnju na veoma visokom nivou. Nadam se da ćemo imati prilike da proširimo tu saradnju u svim oblastima", rekao je Vučić ruskim novinarima na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Srbija, kako je naveo, oseća podršku Rusije, posebno u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i zahvalna je ruskom lideru Vladimiru Putinu na tome. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, odgovarajući na pitanje ruskih medija rekao da će se