(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati kiša

Blic pre 1 sat
(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati…

Jesen je počela letnje – tropskim temperaturama u ponedeljak 22. septembra i do 21. decembra, kada počinje zima, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje se od 6 do 18 mraznih dana u nižim predelima, a na planinama od 20 do 30 dana. Najavljeno je od 28 do 34 kišnih dana, a u brdsko-planinskim predelima do 43 kišna dana. Prosečna jesenja količina padavina biće od 140 mm do 210 mm, u brdsko-planinskim predelima od 210 mm do 260 mm.

Meteorolozi su u klimatskim sezonskim izgledima za jesen najavili da će srednja sezonska temperatura vazduha tokom jeseni 2025. biti iznad proseka, sa odstupanjem do 1 stepen i kretaće se od 11 do 14 stepeni, u višim predelima od 6 do 10 stepeni. Od početka do kraja jeseni očekuje se 13 do 20 letnjih dana u nižim predelima, a na planinama do 4 dana. Inače, naši meteorolozi najavljuju da bi prve pahulje mogle da padnu već pred kraj septembra i to na visokim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati…

(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati kiša

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Beograd, najnovije vesti »

Sjajna vest za blokove! Stanari Bloka 45 dobili 80 uređenih parking-mesta

Sjajna vest za blokove! Stanari Bloka 45 dobili 80 uređenih parking-mesta

Kurir pre 7 minuta
Pokažite humanost na delu i danas dobrovoljno dajte krv na ovim mestima - vaše malo nekome znači puno!

Pokažite humanost na delu i danas dobrovoljno dajte krv na ovim mestima - vaše malo nekome znači puno!

Kurir pre 7 minuta
Danas bez struje u Beogradu: Radovi u delovima 11 beogradskih opština, u centru grada isključenja od 8 do 18 sati

Danas bez struje u Beogradu: Radovi u delovima 11 beogradskih opština, u centru grada isključenja od 8 do 18 sati

Kurir pre 7 minuta
Danas bez vode u Beogradu: Zalihe da spreme žitelji ovih delova Palilule, Vračara i Starog grada

Danas bez vode u Beogradu: Zalihe da spreme žitelji ovih delova Palilule, Vračara i Starog grada

Kurir pre 7 minuta
Spremite zalihe Ovi delovi Beograda danas bez vode

Spremite zalihe Ovi delovi Beograda danas bez vode

Alo pre 48 minuta