(Grafikon) od tropskih temperatura do mraza i snega! Dugoročna prognoza za jesen, mesec po mesec, a evo koliko dana će padati kiša

Jesen je počela letnje – tropskim temperaturama u ponedeljak 22. septembra i do 21. decembra, kada počinje zima, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje se od 6 do 18 mraznih dana u nižim predelima, a na planinama od 20 do 30 dana. Najavljeno je od 28 do 34 kišnih dana, a u brdsko-planinskim predelima do 43 kišna dana. Prosečna jesenja količina padavina biće od 140 mm do 210 mm, u brdsko-planinskim predelima od 210 mm do 260 mm.

Meteorolozi su u klimatskim sezonskim izgledima za jesen najavili da će srednja sezonska temperatura vazduha tokom jeseni 2025. biti iznad proseka, sa odstupanjem do 1 stepen i kretaće se od 11 do 14 stepeni, u višim predelima od 6 do 10 stepeni. Od početka do kraja jeseni očekuje se 13 do 20 letnjih dana u nižim predelima, a na planinama do 4 dana. Inače, naši meteorolozi najavljuju da bi prve pahulje mogle da padnu već pred kraj septembra i to na visokim