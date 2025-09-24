Izbodena dva mladića: Krvava noć na Karaburmi: Jedan uboden u kičmu, drugi u butinu (foto)

Blic pre 1 sat
Dvojica mladića izbodena su večeras na Karaburmi, u ulici Miliće Janković, nezvanično saznaje "Blic".

Prema prvim nezvaničnim informacijama, jedan od njih zadobio je ubodnu ranu u predelu kičme i hitno je prebačen u Urgentni centar na operaciju. Drugi mladić uboden je u butinu, a njegova povreda nije životno ugrožavajuća. U incidentu su oštećena i tri putnička automobila koja su se nalazila u blizini mesta događaja. Policija je na licu mesta na Karaburmi i uviđaj je u toku
