Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć programa stambenih kredita

Blic pre 58 minuta
Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć programa stambenih kredita

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obilazi porodicu Vesić koja je kupila stan uz pomoć Programa stambenih kredita za mlade.

Oni su jedna od 3.000 porodica koje su kupile stan na ovakav način i rešile svoje stambeno pitanje. Stan Marine i Saše Vesića nalazi se u Ulici Vojvode Stepe u Kaluđerici. Ovaj program je namenjen mladima od 20 do 35 godina starosti, za kupovinu prve nepokretnosti, a maksimalan iznos kredita za mlade koji može biti odobren je 100.000 evra. (Tanjug)
