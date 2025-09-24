Vučić: Amerika odlučna da ne odustane od sankcija NIS-u

Američke sankcije NIS-u mogle bi biti odložene još samo jednom, najviše za mesec dana.

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u obraćanju novinarima, u sredu uveče posle njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao je da je sa državnim sekretarom SAD Marcom Rubiom imao dobar, ali ne lak razgovor oko američkih sankcija NIS-u i da nije optimista. "Molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim samo da vam kažem da to neće biti jednostavno. Iako slučajno donesu odluku o produženju od mesec dana, to će biti zato što je juče