Vučić: Ne verujem da će nam biti odobreno novo odlaganje sankcija NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o sankcijama NIS-u nije bio nimalo lak i istakao da ne veruje da će nam biti odobreno novo odlaganje sankcija naftnoj kompaniji. „Molio sam za produženje još mesec ili dva, ali želim da vam kažem da to neće biti jednostavno.

I ako slučajno donesu odluku o produženju od mesec dana, to će biti zato što je juče Rubio pažljivo slušao naše molbe, ali se vidi njihova odlučnost da ovoga puta ne odustaju od sprovođenja sankcija“, rekao je Vučić novinarima u Nujorku. Istakao je da se za sada još ne zna koja će biti konačna odluka američke administracije. „Ako slučajno dobijemo tih mesec dana, a ne verujem da ćemo dobiti, dobićemo ih zbog ovog razgovora i dobićemo ih samo mesec dana“, rekao je