Ministarstvo poljoprivrede spremno da sarađuje "Uvereni smo da je borba protiv afričke svinjske kuge zajednički izazov za sve države u regionu"

Dnevnik pre 15 minuta
Ministarstvo poljoprivrede spremno da sarađuje "Uvereni smo da je borba protiv afričke svinjske kuge zajednički izazov za sve…

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je danas da Srbija odgovorno sprovodi mere protiv afričke svinjske kuge i da je spremna na regionalnu saradnju.

"Republika Srbija je u proteklom periodu sprovodila sve mere u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama Evropske komisije i Svetske organizacije za zdravlje životinja. To podrazumeva blagovremeno otkrivanje i prijavljivanje žarišta, primenu mera eutanazije zaraženih životinja, kao i pojačanu kontrolu kretanja, posebno u pograničnim područjima", navodi se u saopštenju iz kabineta ministra poljoprivrede.
