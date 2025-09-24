Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Kurir pre 2 minuta  |  AP/Agencije
Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Palestinsko Medicinsko društvo za pomoć saopštilo je danas da je Izrael uništio glavni objekat tog udruženja u gradu Gaza pošto je naložio evakuaciju objekta.

Palestinska medicinska humanitarna organizacija navela je da je izraelski napad sravnio sa zemljom šestospratnicu u četvrti Tel al-Hava, koja je bila jedno od glavnih mesta za davanje krvi i testiranje, pružanje pomoći žrtvama trauma, lečenje raka i hroničnih bolesti, prenosi Asošiejted pres. Organizacija je dodala da je još jedan njen centar oštećen i okružen izraelskim trupama, dok je treći uništen u odvojenom napadu. Direktor SZO osudio napad Direktor Svetske
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi: Oglasio se direktor SZO: "Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati"

Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi: Oglasio se direktor SZO: "Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati"

Blic pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaSZOBombardovanjeGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo…

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Zorana Grgića: Automobilom preprečio put hrvatskom političaru, pa ga izrešetao: On i žrtva ceo dan bili zajedno

Blic pre 47 minuta
U Trampovoj Americi nasilje je politika

U Trampovoj Americi nasilje je politika

Radar pre 42 minuta
Otac (30) silovao šetomesečnu ćerku: Pred sudom priznao monstruozan zločin: Osuđen na 30 godina zatvora

Otac (30) silovao šetomesečnu ćerku: Pred sudom priznao monstruozan zločin: Osuđen na 30 godina zatvora

Blic pre 22 minuta
Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Kurir pre 2 minuta
Mađarska šokirala Trampa: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata

Mađarska šokirala Trampa: Nerealno je da odustanemo od ruskih energenata

Kurir pre 2 minuta