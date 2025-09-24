Izrael sravnio sa zemljom zdravstveni centar u gazi Direktor SZO: Napadi na zdravstvene ustanove moraju prestati

Palestinsko Medicinsko društvo za pomoć saopštilo je danas da je Izrael uništio glavni objekat tog udruženja u gradu Gaza pošto je naložio evakuaciju objekta.

Palestinska medicinska humanitarna organizacija navela je da je izraelski napad sravnio sa zemljom šestospratnicu u četvrti Tel al-Hava, koja je bila jedno od glavnih mesta za davanje krvi i testiranje, pružanje pomoći žrtvama trauma, lečenje raka i hroničnih bolesti, prenosi Asošiejted pres. Organizacija je dodala da je još jedan njen centar oštećen i okružen izraelskim trupama, dok je treći uništen u odvojenom napadu. Direktor SZO osudio napad Direktor Svetske