Kandidati za odbornike Raniluga dobili otkaze, pa stupili u štrajk glađu: Tvrde da je razlog što nisu podržali Srpsku listu

Kandidat Srpskog narodnog pokreta za gradonačelnika Raniluga Ivan Petrović i kandidat za odbornika ispred stranke Za slobodu, pravdu i opstanak Ivan Ristić započeli su štrajk glađu jer su, kako tvrde, dobili otkaze u Privremenom organu Kosovske Kamenice samo zato što su se kandidovali na opozicionim listama i odbili da podrže Srpsku listu.

Petrović je izjavio za Kim radio da su prethodnih nedelja mnogi Srbi zaposleni u organima Republike Srbije dobili otkaze ili smanjenje plate jer su odbili da podrže Srpsku listu za predstojeće lokalne izbore na Kosovu. "Ja i još dvojica kolega, ali i mnogi drugi ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru Republike Srbije u Kosovskom Pomoravlju, unazad nekoliko nedelja dobili su otkaze ili drastično umanjenje plate samo zbog toga što imaju drugačije mišljenje, samo