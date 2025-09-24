Sednica Skupštine Vojvodine: Poslanici o stripu Alan Ford i propagandi RTV

Sednica Skupštine Vojvodine protekla je danas u burnoj raspravi o stripu i "propagandi Radio-televizije Vojvodine" a poslanici Pokreta slobodnih građana (PSG) i Demokratske stranke (DS) bojkotovali su zasedanje u znak protesta zbog "sve veće represije na ulicama".

Dnevni red, sa prvobitne četiri, na kraju je povećan na 11 tačaka pa je dodato više izmena različitih prostornih planova na teritoriji Vojvodine, kao i nekoliko imenovanja. Skupština je konstatovala ostavku dosadašnjeg predsednika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane“ Dmitra Stanišića na mesto poslanika, te je na njegovo mesto imenovan Milan Kraguljac. Najžešću polemiku izazvale su prve dve tačke – formiranje Srpskog centra za strip i