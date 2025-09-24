Procvat imaginacije

Različito čitanje dela nije samo dozvoljeno, već se i preporučuje u umetnosti, budući da dela žive kroz različite percepcije, što se posebno odnosi na sferu fikcije, zasnovanoj na mašti umetnika

Gospodin u tesnom odelu, sa svinjskom njuškom, drži oko struka koketnu zavodnicu sa glavom kokoške (delo slikarke Marijane Rakićević). Od svetionika, potopljenog u more, pruža se konopac u nedogled, a po njemu kaska jednorog, noseći na leđima spretnu akrobatkinju (rad Milenka Trbovića). Nežna avijatičarka drži jedno pero od tuceta koje, poput konfeta, prosipa starinski aeroplan (akril na platnu Slavka Krunića). Bajna djeva sa oreolom i četiri ruke, sve u nekoj