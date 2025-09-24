Tramp: Za mesec dana ću objaviti da li verujem Putinu; borbe u Odesi i Zaporožju, napadi dronovima

RTS pre 48 minuta
Tramp: Za mesec dana ću objaviti da li verujem Putinu; borbe u Odesi i Zaporožju, napadi dronovima

Rat u Ukrajini – 1.309. dan. Borbe na terenu između ruskih i ukrajinskih snaga se nastavljaju. Za to vreme ovaj sukob bio je tema i na sednici Generalne skupštine UN, ali i na marginama sednice. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD spremne da uvedu niz carinskih tarifa Rusiji, ako se ne postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Optužio je pojedine članice NATO-a da finansiraju ruski rat u Ukrajini time što su nastavili da kupuju rusku naftu, a uperio prst i u Indiju i Kinu.

Na marginama Generalne skupštine UN predsednik SAD Donald Tramp sastao se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Tom prilikom izjavio je da će moći da iznese svoje mišljenje o ruskom lideru Vladimiru Putinu u roku od mesec dana. "Javiću vam za oko mesec dana“, rekao je Tramp. Američki predsednik optužio je sa govornice UN da su Kina i Indija glavni "sponzori rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine", takođe kritikovao je pojedine zemlje NATO-a što i dalje
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

"Sramota je šta NATO radi sa rusijom!" Neverovatan govor Trampa u UN, udario i na Evropu: Preplavili su vas migranti! (video)

"Sramota je šta NATO radi sa rusijom!" Neverovatan govor Trampa u UN, udario i na Evropu: Preplavili su vas migranti! (video)

Alo pre 53 minuta
Tramp: Zatražiću od Orbana da Mađarska prestane da kupuje rusku naftu

Tramp: Zatražiću od Orbana da Mađarska prestane da kupuje rusku naftu

Blic pre 3 sata
Ursula fon der Lajen: "Tramp je u pravu, Evropa do kraja godine treba da prestane da kupuje rusku naftu"

Ursula fon der Lajen: "Tramp je u pravu, Evropa do kraja godine treba da prestane da kupuje rusku naftu"

Telegraf pre 6 sati
"Nato treba da obori ruske avione": Tramp se sastao sa Zelenskim, oglasio se ukrajinski lider: "Bilo je dobro" (video)

"Nato treba da obori ruske avione": Tramp se sastao sa Zelenskim, oglasio se ukrajinski lider: "Bilo je dobro" (video)

Blic pre 7 sati
Klimatske promene, migracije i priznanje Palestine: Šta je Tramp rekao u UN

Klimatske promene, migracije i priznanje Palestine: Šta je Tramp rekao u UN

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUNNATOSkupština UNUkrajinaIndijaKinaRusijaDonald Trampnafta

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan, 24. septembar

Na današnji dan, 24. septembar

N1 Info pre 43 minuta
Kasarne su spremne - čekaju vojnike

Kasarne su spremne - čekaju vojnike

Bloomberg Adria pre 3 minuta
Vidimo se u čitulji 2: Autorski tekst Borisa Dežulovića

Vidimo se u čitulji 2: Autorski tekst Borisa Dežulovića

Danas pre 33 minuta
Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Poslovna elita na mjuziklu u Beogradu! "Blic" okupio bankare, direktore, privrednike, IT sektor (foto)

Blic pre 18 minuta
Slavimo prepodobnu Teodoru: Veruje se da muškarci danas treba da praštaju grehe žena, a evo i zašto

Slavimo prepodobnu Teodoru: Veruje se da muškarci danas treba da praštaju grehe žena, a evo i zašto

Mondo pre 18 minuta