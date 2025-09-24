Tramp: Za mesec dana ću objaviti da li verujem Putinu; borbe u Odesi i Zaporožju, napadi dronovima

Rat u Ukrajini – 1.309. dan. Borbe na terenu između ruskih i ukrajinskih snaga se nastavljaju. Za to vreme ovaj sukob bio je tema i na sednici Generalne skupštine UN, ali i na marginama sednice. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD spremne da uvedu niz carinskih tarifa Rusiji, ako se ne postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Optužio je pojedine članice NATO-a da finansiraju ruski rat u Ukrajini time što su nastavili da kupuju rusku naftu, a uperio prst i u Indiju i Kinu.

Na marginama Generalne skupštine UN predsednik SAD Donald Tramp sastao se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Tom prilikom izjavio je da će moći da iznese svoje mišljenje o ruskom lideru Vladimiru Putinu u roku od mesec dana. "Javiću vam za oko mesec dana“, rekao je Tramp. Američki predsednik optužio je sa govornice UN da su Kina i Indija glavni "sponzori rata koji Rusija vodi protiv Ukrajine", takođe kritikovao je pojedine zemlje NATO-a što i dalje