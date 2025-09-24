Udar na luku Tuapse, bespilotni čamci u Crnom moru, evakuacija kupača u Sočiju; Makron protiv obaranja ruskih aviona

RTS pre 5 minuta
Udar na luku Tuapse, bespilotni čamci u Crnom moru, evakuacija kupača u Sočiju; Makron protiv obaranja ruskih aviona

Rat u Ukrajini – 1.309. dan. Vlasti ruske luke Tuapse u Krasnodarskoj pokrajini izvestile su da su u udaru dronova povređene dve osobe. Stanovnici su pozvani da napuste centar grada i priobalno podrujče zbog bespilotnih čamaca, a kupači Sočiju na evakuaciju. Ruske snage su "iskanderima" pogodile ukrajinsku jedinicu za obuku Kopnene vojske.

Makron protiv obaranja ruskih aviona Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je da zemlje NATO-a treba da "intenziviraju" svoj odgovor u slučaju "novih provokacija" Rusije, posebno u vazdušnom prostoru Istočne Evrope, ali ne veruje da NATO treba da obara ruske avione koji krše vazdušni prostor zemalja Alijanse. "To znači da ako vas neko ponovo provocira, morate malo jače odgovoriti", objasnio je francuski predsednik iz Njujorka, gde prisustvuje godišnjoj
