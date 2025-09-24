Početak evropskog iskupljenja Zvezde

Mogao je to da bude susret na otvaranju Lige šampiona prošle sedmice, ali nije jer su tamo umesto njih "velikani" Pafos i Kairat.

Crvena zvezda i Seltik moraju da se zadovolje susretom u Ligi Evrope na stadionu "Rajko Mitić" (21.00). Utisak je da za odgovorne u klubu sa Marakane to i nije problem. Ponašajući se kao da iza njih nije veliki neuepeh u dvomeču sa Pafosom, prilaze u Crvenoj zvezdi takmičenju u Ligi Evrope. Već dugo je na snazi markentinška kampanja kluba o veličini učešća u drugom po snazi UEFA takmičenju, a već dan posle izostanka plasmana u Ligu šampiona krenulo je forsiranje