Poslednji test za Zvezdu pred start Evrolige

B92 pre 1 sat
Poslednji test za Zvezdu pred start Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde ulazi u poslednji krug priprema pred start sezone u Evroligi.

Brojimo sitno do starta elitnog takmičenja, a ostalo je manje od sedam dana, pošto Zvezda već u utorak dočekuje Olimpiju iz Milana. Pre toga crveno-bele očekuju još dve provere na VTB Superkupu u "Beogradskoj areni". Zvezda danas od 16 časova prvo dočekuje ekipu CSKA iz Moskve, a potom zavisno od rezultata igraće u finalu ili u borbi za treće mesto protiv Zenita ili Dubaija. Izabranici Janisa Sferopulosa su do sada odigrali šest kontrolnih mečeva (dva iza
Cska stiže u arenu na megdan zvezdi, crveno-beli tek blagi favoriti! Pogledajte kvote pred današnju utakmicu!

Kurir pre 14 minuta
Zvezda je na osvetu čekala više od pola veka – da li je došao taj trenutak?

Sputnik pre 2 sata
Pitali smo ChatGPT za prognozu rezultata meča Zvezda - Seltik: Ovaj odgovor će mnoge iznenaditi

Telegraf pre 2 sata
Počinje u borba za proleće: Crvena zvezda – Seltik (21,00, sastavi)

Sportski žurnal pre 3 sata
Fudbaleri Crvene zvezde večeras dočekuju Seltik

Politika pre 3 sata
Zvezda na premijeri u Ligi Evrope dočekuje Seltik

RTV pre 4 sati
„Gledali smo večiti derbi..."

Sputnik pre 4 sati
KošarkaCrvena ZvezdaMoskvaBeogradska ArenaCSKAEvroliga

