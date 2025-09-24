(VIDEO) Navijač Seltika u Urgentnom posle haosa u centru Beograda

Jedan navijač Fudbalskog kluba Seltika prebačen je u utorak uveče u Urgentni centar zbog ozbiljnih povreda koje je zadobio u tuči u centru Beograda. „ Telegraf“ navodi da se sve odigralo dan uoči meča prvog kola Lge Evrope između Crvene zvezde i Seltika (sreda, 21 čas) kada je veća grupa huligana napala strane navijače u majicama škotskog kluba. Oni su, kako su preneli beogradski mediji, sedeli u kafićima u Zmaj Jovinoj ulici, a sukobu je prethodila kratka svađa.