„Gledali smo večiti derbi...“

Trener fudbalera Seltika Brendon Rodžers izjavio je pred utakmicu prvog kola Lige Evrope da poštuje ekipu Crvene zvezde i dodao da se raduje dobroj atmosferi na stadionu "Rajko Mitić".

"Oba kluba su ispala u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, što je bilo razočaravajuće jer su želeli više. Sada su pred nama novi izazovi i bićemo fokusirani da ostvarimo što bolje rezultate u prestižnom takmičenju protiv veoma dobrih klubova. Moramo da zaboravimo Ligu šampiona, to je prošlost. Treba da gledamo napred", rekao je Rodžers na konferenciji za medije. On je naveo da je njegova ekipa gledala 177. večiti derbi u kojem je Crvena zvezde u gostima
