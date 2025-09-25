Dve prečke, dve stative i "nebeski" spasilac Žiru - Zvezdin rival nije bauk

Fudbaleri Lila pobedili su norveški Bran 2:1 na domaćem terenu u 1. kolu Lige Evrope.

Strelac gola za pobedu francuskog predstavnika bio je neuništivi veteran Olivije Žiru u 80. minutu, desetak minuta pošto je ušao sa klupe (zamenio strelca prvog gola Igamanea). Asistirao mu je Tijago Santos u toj situaciji, ubacivši loptu sa desne strane terena pred gol norveškog tima - a tamo je kao zapeta puška bio spreman Žiru. Vremešni golgeter je skočio "nebu pod oblake", odrazio se kao na federima, nadvisio čuvare i matirao golmana gostujućeg tima, za