BBC i drugi mediji traže od Izraela da pusti strane novinare u Gazu

BBC i tri međunarodne novinske agencije objavili su kratki film u kojem pozivaju Izrael da dozvoli stranim novinarima ulazak u Pojas Gazu.

Film je napravljen u saradnji sa agencijom Frans pres (AFP), Asošijejted presom (AP) i Rojtersom, dok je narator Dejvid Dimblbi, iskusni BBC novinar.

„Međunarodnim novinarima mora da bude dozvoljen ulazak u Pojas Gaze kako bi podelili teret sa palestinskim kolegama i kako bismo svi mogli da prenesemo činjenice svetu“, rekao je.

Izrael mesecima, tačnije skoro dve godine, od početka rata, zabranjuje novinarima međunarodnih medija ulazak u Pojas Gaze, osim ako izraelska vojska ne organizuje vođenu turu, odnosno kontrolisano.

Izraelska vojska je ranije saopštila da „prati novinare na bojnom polju kako bi im omogućila bezbedno izveštavanje" iz Pojasa Gaze.

BBC je zatražio komentar od izraelskog Ministarstva spoljnih poslova i izraelske vojske.

Prošle godine, Visoki sud pravde Izraela presudio je da su ograničenja ulaska u Gazu opravdana iz bezbednosnih razloga.

„Prošlo je skoro dve godine od 7. oktobra kada je svet bio svedok zločina Hamasa.

„Od tada besni rat u Pojasu Gaze, a međunarodnim novinarima nije dozvoljen ulazak.

„Sada moraju da nam dozvole da uđemo u Gazu“, kaže Debora Terns, izvršna direktorka BBC njuza.

Treba da radimo zajedno sa lokalnim novinarima kako bismo svi mogli da predstavimo činjenice svetu, dodala je.

Film je premijerno prikazan u Njujorku na događaju koji organizuje Komitet za zaštitu novinara, kako bi se poklopio sa Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.

U njemu su snimci raznih istorijskih događaja i zločina koje su zabeležili novinari.

Među njima su i snimci iskrcavanja saveznika u Normandiji tokom Drugog svetskog rata, Vijetnamskog rata, gladi u Etiopiji 1984. godine, protesta na Trgu Tjenanmen u Kini, genocida u Ruandi, sirijske izbegličke krize i rata u Ukrajini.

„U Ukrajini, novinari iz celog sveta svakodnevno rizikuju živote kako bi izveštavali o patnji ljudi“, kaže Dimblbi u filmu.

„Ali kada je u pitanju Gaza, posao izveštavanja je isključivo na palestinskim novinarima, koji plaćaju strašnu cenu i sve ih je manje živo kako bi mogli da budu svedoci", dodaje narator u filmu.

Ovo nije prvi put da novinske organizacije pozivaju izraelske vlasti da dozvole novinarima ulazak na palestinsku teritoriju.

U julu su BBC, AFP, AP i Rojters objavili saopštenje u kojem izražavaju „očajničku zabrinutost“ za novinare u Gazi koji se nalaze u teškim okolnostima i da i oni prolaze kroz glad i stalno raseljavanje.

U avgustu su vlade 27 zemalja, među kojima i Ujedinjeno Kraljevstvo, podržalo saopštenje u kojem pozivaju Izrael da odmah dozvoli stranim medijima pristup Gazi i osudilo napade na novinare koji rade iz palestinske enklave.

Prema podacima Kancelarije UN za ljudska prava, najmanje 248 palestinskih novinara je ubijeno u izraelskim napadima u Gazi.

Izrael je više puta negirao da njegove snage ciljaju novinare.

Izraelska vojska je pokrenula ofanzivu u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoce.

Najmanje 65.419 ljudi je ubijeno u Gazi od tada, prema podacima Ministarstva zdravlja te teritorije kojim upravlja Hamas.

Te podatke preuzimaju i UN i drugi kao najpouzdaniji izvor dostupne statistike o žrtvama.

