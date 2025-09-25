(Foto) prve slike Darka Lazića nakon teškog udesa: Folkeru glava u zavoju, lice u posekotinama - Pušten iz bolnice

Folker Darko Lazić sinoć je doživeo tešku saobraćajnu nesreću na autoputu, a sa njim je u kolima bila njegova supruga Katarina Lazić.

Darko Lazić je nakon udesa završio na VMA, dok je Kaća prebačena u Zemunsku bolnicu. Lazić je imao ozbiljnu povredu glave, a nakon pregleda on je pušten iz bolnice. Ekipa "Blica" je uslikala Lazića po napuštanju VMA, a on je bio u svesnom stanju i sa zavojima na glavi i posekotinama na licu. Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajku. U sudaru je učestvovao autobus i auto,