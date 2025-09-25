Na Krfu se danas obeležava sećanje na iskrcavanje i prihvat Srba 1916. godine: Komemoraciju predvodi premijer Macut

Na Krfu se danas obeleževa 109. godina od iskrcavanja srpske vojske u Prvom svetskom ratu, a centralnu državnu komemoraciju predvodiće predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Premijer Macut će na ostrvu Vidu položiti vence u Mauzoleju i na spomen-obeležje Mornarički krst, a potom i u "plavu grobnicu". Tragično povlačenje Srba u zimu 1915/1916. preko planinskih vrleti od Kosova i Metohije put obala Jadrana okončano je kada su saveznici najzad prihvatili da evakuišu pristigle, teško iscrpljene srpske trupe sa jadransko jonskih obala na Krf, nakon odlaganja, niza kompikacija, pa i sabotaže Italijana. Srpske trupe su tako na Krf, mesto