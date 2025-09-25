Najviši stepen uzbune u danskoj! Panika zbog dronova iznad aerodroma, policija: "Nema sumnje da je ovo delo profesionalca"

Danska policija proglasila je najviši stepen uzbune i donela odluku da njen Nacionalni operativni štab (NOST) radi 24 sata dnevno, nakon što je u noći između srede i četvrtka primećeni dronovi na četiri aerodroma, zbog čega je jedan bio zatvoren na nekoliko sati.

- NOST se obično angažuje kada dođe do većih incidenata u Danskoj. Poslednji put aktiviran je u ponedeljak, kada je nekoliko dronova primećeno iznad aerodroma u Kopenhagenu - rečeno je na danskoj televiziji "DR", preneo je "Bi-Bi-Si". Načelnik policije Torkild Foge izjavio je da će NOST pojačati saradnju sa bezbednosnim vlastima, kao i sa sektorima energetike i transporta. Ministar odbrane Lund Poulsen rekao je da se sinoćnji incident razlikuje od prethodnih. Prema