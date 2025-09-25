Padali u nesvest, skočio im pritisak: Pune ruke posla za lekare u ovom gradu u Srbiji: "To su ozbiljni izazovi"

Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 38 terenskih intervencija, 21 tokom dana i 17 tokom noći.

- U ambulanti je pregledano ukupno 70 odraslih pacijenata - 28 preko dana i 42 noću, dok je 10 intervencija obavljeno na javnim mestima. Najčešći problemi tokom dana bili su visok i nizak krvni pritisak, nesvestice i napadi astme. Noću su dominirali pacijenti sa hipertenzijom, stomačnim tegobama, nesvesticom i respiratornim problemima - kazali su za RINU u UKC Kragujevac. Zavodu za urgentnu medicinu upućeno je ukupno 160 poziva u samo jednom danu, što pokazuje