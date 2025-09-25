(Radarski snimci): Tačno u ovo vreme hladni front prodire u Srbiju! Stiže totalna promena vremena, duvaće olujna košava, a temperatura će još da pada

Sunčano i toplo vreme u Srbiji zamenilo je promenjivo oblačno, relativno hladno vreme i do kraja ove nedelje očekuje se dalji pad temperature uz jak vetar i povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Prema najavama meteorologa temperatura vazduha će biti oko 20 stepeni Celzijusa, dok se od 1. oktobra očekuje prodor još hladnijeg vazduha.

U vremenskoj prognozi za Srbiju, sajt „Vreme&Radar“ je najavio da će u četvrtak, petak i tokom vikenda biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. -Biće dužih perioda suvog vremena, ali će ponegde-povremeno biti uslova i za prolaznu kišu i pljuskove – navodi se u prognozi. Do subote u košavskom području duvaće umeren do jak jugoistočni i istočni vetar, koji ponegde može imati i olujne udare. U nedelju se očekuje slabljenje košave. Maksimalna temperatura
