"Rekao sam doktoru da imam problem sa alkoholom i porocima": Darko Lazić 7 meseci bio na blokatorima, ovako je pričao pre udesa

Blic pre 55 minuta
"Rekao sam doktoru da imam problem sa alkoholom i porocima": Darko Lazić 7 meseci bio na blokatorima, ovako je pričao pre udesa…

Folk pevač Darko Lazić je u noćas sat vremena nakon ponoći imao udes na autoputu u Beogradu.

Darko je u trenutku udesa bio sa suprugom Katarinom, sa kojom je te večeri bio na promociji pesme njene sestre. On je pre žurke rekao okupljenim medijima da neće konzumirati alkohol, iako su kasnije isplivali snimci gde se veseli i nazdravlja. Kako se nezvanično saznaje, on je bio u alkoholisanom stanju tokom udesa, te je navodno utvrđeno da je imao 1,9 promila alkohola u krvi. Folker je početkom aprila u emisiji "Amidži šou" govorio o problemu sa alkoholom i tada
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Isplivala fotka Darka Lazića koja je nastala tik pred udes! Pevač se smejao sa limenkom u ruci, a onda se dogodila nesreća…

Isplivala fotka Darka Lazića koja je nastala tik pred udes! Pevač se smejao sa limenkom u ruci, a onda se dogodila nesreća! (foto)

Kurir pre 10 minuta
„Dobro bre Darko, da li si normalan?“: Goca Tržan poludela kada je čula da je Lazić ponovo imao udes

„Dobro bre Darko, da li si normalan?“: Goca Tržan poludela kada je čula da je Lazić ponovo imao udes

Nova pre 30 minuta
Auto koji je Darko Lazić uništio nije bio njegov?! Šteta nakon udesa je 120.000€, isplivali novi detalji

Auto koji je Darko Lazić uništio nije bio njegov?! Šteta nakon udesa je 120.000€, isplivali novi detalji

Kurir pre 30 minuta
"U braku su iz pogrešnih razloga" Marina Gagić se oglasila nakon nesreće Darka i Kaće, zbog njenih reči je nastao haos na…

"U braku su iz pogrešnih razloga" Marina Gagić se oglasila nakon nesreće Darka i Kaće, zbog njenih reči je nastao haos na mrežama

Kurir pre 20 minuta
Nije mogao ni da nasluti! Darko Lazić objavio fotku iz noći pre saobraćajne nezgode, sa njim u društvu i ova pevačica

Nije mogao ni da nasluti! Darko Lazić objavio fotku iz noći pre saobraćajne nezgode, sa njim u društvu i ova pevačica

Alo pre 15 minuta
Darko Lazić objavio fotku koja je nastala tik pred udes: Pevač raspoložen sa prijateljima, nije ni slutio šta će se desiti

Darko Lazić objavio fotku koja je nastala tik pred udes: Pevač raspoložen sa prijateljima, nije ni slutio šta će se desiti

Blic pre 1 sat
Darko Lazić vozio tuđi automobil Ogromna šteta na mercedesu, popravka će koštati bar 120.000 evra pevač izjavio da namerava da…

Darko Lazić vozio tuđi automobil Ogromna šteta na mercedesu, popravka će koštati bar 120.000 evra pevač izjavio da namerava da nastavi da “vozi“ (video)

Dnevnik pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Darko Lazić

Zabava, najnovije vesti »

Pevač sa sinom od godinu dana pravi domaći džem: Podelio snimak iz kuhinje, zbog malog Stefana se usijale mreže (Video)

Pevač sa sinom od godinu dana pravi domaći džem: Podelio snimak iz kuhinje, zbog malog Stefana se usijale mreže (Video)

Blic pre 25 minuta
Oglasila se sestra kaće Lazić: Pokazala kako ona brine o Darkovoj i Katarininoj bebi nakon udesa koji su doživeli

Oglasila se sestra kaće Lazić: Pokazala kako ona brine o Darkovoj i Katarininoj bebi nakon udesa koji su doživeli

Blic pre 30 minuta
Od Darka i kaće ni traga, ni glasa: Ispred Lazićeve kuće u Brestaču muk nakon saobraćajke: Pevačeva majka izustila samo jedno…

Od Darka i kaće ni traga, ni glasa: Ispred Lazićeve kuće u Brestaču muk nakon saobraćajke: Pevačeva majka izustila samo jedno

Blic pre 30 minuta
Horoskopski znaci koji uvek kažu šta misle

Horoskopski znaci koji uvek kažu šta misle

Vesti online pre 20 minuta
Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz automobila - odmah prebačeni u bolnicu na…

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz automobila - odmah prebačeni u bolnicu na ušivanja

Blic pre 30 minuta