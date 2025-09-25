Ruski avion preleteo fregatu nemačke ratne mornarice: Pistorijus upozorava: "Putin želi da otkrije i iskoristi navodne slabosti u NATO savezu"

Blic pre 6 sati
Ruski avion preleteo fregatu nemačke ratne mornarice: Pistorijus upozorava: "Putin želi da otkrije i iskoristi navodne…

Ruski vojni avion preletio je fregatu nemačke ratne mornarice u Baltičkom moru, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

- Upadi ruskih bespilotnih letelica i borbenih aviona duboko u poljski i estonski vazdušni prostor, kao i prelet preko nemačke fregate u Baltičkom moru u poslednjih nekoliko dana, jasno pokazuju da Rusija doslovno testira granice, uključujući one koje pripadaju članicama NATO-a, sa sve učestalijim i intenzivnijim akcijama - rekao je Pistorius. Preleti preko brodova smatraju se nepotrebnom provokacijom. Pistorijus je ovo izjavio pozivajući poslanike u Bundestagu,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sme li NATO da obori ruske avione

Sme li NATO da obori ruske avione

Bloomberg Adria pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATORusijaNemačka

Svet, najnovije vesti »

Da li Ujedinjene nacije i dalje ispunjavaju svoju svrhu?

Da li Ujedinjene nacije i dalje ispunjavaju svoju svrhu?

Danas pre 13 minuta
Policajci u Riju će dobijati bonus ako ubiju kriminalce

Policajci u Riju će dobijati bonus ako ubiju kriminalce

Radio 021 pre 13 minuta
Netanjahu: Država Palestina neće postojati

Netanjahu: Država Palestina neće postojati

Radio 021 pre 13 minuta
(Uznemirujući video) ukrajinci snimili brutalan zločin! Rusi ubili porodicu, ćerku koristili kao živi štit?!

(Uznemirujući video) ukrajinci snimili brutalan zločin! Rusi ubili porodicu, ćerku koristili kao živi štit?!

Kurir pre 8 minuta
Razoran zemljotres jačine 6,2 stepena; Dramatični snimci VIDEO

Razoran zemljotres jačine 6,2 stepena; Dramatični snimci VIDEO

B92 pre 13 minuta