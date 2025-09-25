Prosečna plata povećana u junu, IT sektor i dalje najplaćeniji

Bloomberg Adria pre 23 minuta  |  Marija Veljković
Prosečna plata povećana u junu, IT sektor i dalje najplaćeniji

Prosečna neto plata u julu ove godine iznosila je 109.071 dinara, što je rast u odnosu na jun kada je ona iznosila 107.075 dinara, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za jul 2025. godine nominalno je veća za 11,4 odsto, a realno za 6,2 procenata, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 11,5 odsto, odnosno za 6,3 odsto realno. Prosečna bruto zarada iznosila je 150. 646, dok je medijalna neto zarada prema podacima RZS-a bila 85.000 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo ovu zaradu. Najveće zarade, kao i u prethodnom periodu, ostvarili su
Ključne reči

Prosečna plataZavod za statistiku

