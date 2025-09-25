Moglo je bolje, ali i gore: Zvezda sa bodom započela Ligu Evrope

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Moglo je bolje, ali i gore: Zvezda sa bodom započela Ligu Evrope

Fudbaleri Crvene zvezde su dočekali Seltik u Beogradu u meču prvog kola Lige Evrope.

Duel je završen rezultatom 1:1. U prvom delu su domaći dominirali, ali bez prednosti, dok su gosti bili konkretniji u nastavku, a imali su i vođstvo deset minuta. Susret je počeo minutom ćutanja zbog smrti nekadašnjeg kapitena Zvezde Dejana Milovanovića. Navijači su imali koreografiju uz natpis „svetla tačka srpskog sporta“. Na početku susreta bilo je „opipavanje snaga“, ali Zvezda je sve više pretila kako je odmicao meč. Bruno Duarte je u 31. minutu lepo pucao iz
