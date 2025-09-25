„Šjor Niko, moj teniski Otac“: Novak Đoković se oprostio od Nikole Pilića

Legendarni teniser i trener Nikola Pilić preminuo je 87. godini u Rijeci.

Srpski teniser Novak Đoković posvetio je svom mentoru Nikoli Piliću dug i emotivan post na Instagramu. – Dragi Šjor Niko Primio sam tužnu vest danas dok sam bio na terenu, završavajući svoj trening. Osećaj praznine i tuge me je obuzeo. Nadam se da si osetio koliko si mi značio u karijeri i životu. Tvoj uticaj na moj razvoj kao čoveka i tenisera ostaje neizbrisiv. Osećam večnu zahvalnost tebi i tvojoj divnoj ženi Miji što ste me prihvatili kao vašeg rođenog sina