Španija i Italija šalju vojne brodove da štite humanitarnu flotilu koja se uputila ka Pojasu Gaze

Španski premijer Pedro Sančez saopštio je večeras da će poslati vojni brod da štiti flotilu od 51 broda sa humanitarnom pomoći za Gazu i na taj način se pridružio Italiji, koja je radnije danas uputila svoj vojni brod kao pomoć misiji, čiji je cilj da probije blokadu Izraela i dostavi pomoć Palestincima.

Italija i Španija su to odlučile nakon što je humanitarna flotila u noći između utorka i srede napadnuta dronovima u međunarodnim vodama. „Želim jasno da stavim do znanja vladi Izraela da će Španija zaštititi svoje državljane, a to ćemo činiti i diplomatski i politički“, rekao je Sančez, prenosi Tajms ov Izrael. Globalna flotila, u kojoj se nalaze aktivisti, uključujući Gretu Tunberg, okrivila je Izrael za napad na brodove.