"Promenila bi se naša pozicija na Balkanu i u Evropi": Šta Srbiji donosi strateški dijalog sa SAD?

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
"Promenila bi se naša pozicija na Balkanu i u Evropi": Šta Srbiji donosi strateški dijalog sa SAD?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

U svom govoru poručio je da je Srbija samostalna i nezavisna država i zatražio da se zaustavi nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. A na marginama skupštine, sastanci sa mnogim svetskim državnicima, od kojih je najvažniji sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom. Kako je naglasio, razgovor o sankcijama NIS-u nije bio nimalo lak. Dodao je i da je preko Stejt departmenta pozvao američkog predsednika Donalda Trampa u posetu Srbiji. Vučić je na 80. zasedanju
Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoBalkanNjujorkMetohijaKosovo i MetohijaPredsednik SrbijeDonald Trampsad

