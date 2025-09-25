Jeziva scena sa mesta nesreće Darka Lazića: Vatrogasci izvlače pevača i ženu iz smrskanog automobila (video)

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa.

Snimak sa mesta nesreće prikazuje trenutke kada su vatrogasci izvlačili Darka i Katarinu iz smrskanog automobila, dok su oboje zadobili ozbiljne povrede i odmah prevezeni u bolnicu. Darko Lazić je zadržan na VMA. Tamo mu rade analize i CT glave, jer se žalio na bolove u glavi i ima posekotine. Pevač je komunikativan i razgovara sa policijom, koja je prisutna u bolnici. Njegova supruga Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe ima bolove u glavi i posekotine,