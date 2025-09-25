Mladen Mijatović otkrio nove detalje o saobraćajki Darka Lazića: On ne poseduje srpsku vozačku dozvola, koristi... Spomenuo i narkotike

Voditelj Pink televizije, Mladen Mijatović, izveštavao je o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila noćas, malo iza ponoći, na Novom Beogradu, u kojoj je učestvovao pevač Darko Lazić.

Mladen Mijatović nedavno se vratio ružičastom jatu i ponovo počeo da se bavi informativnim temama na koje smo od njega i navikli. Danas je izveštavao o udesu poznatog pevača, a na svom Instagramu podelio je kratak prilog sa fotografijama udesa. Uz to je dodao informacije: - Darko Lazić i njegova supruga srećom su zadobili samo lake telesne povrede u saobraćajnoj nezgodi. Utvrđeno je da je Lazić vozio autombil sa preko 1,9 promila alkohola u organizmu, na droga
