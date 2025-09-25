Novi incident u Danskoj: Međunarodni aerodrom u Alborgu zatvoren zbog dronova

Kurir pre 53 minuta  |  Agencije
Novi incident u Danskoj: Međunarodni aerodrom u Alborgu zatvoren zbog dronova

Danska policija saopštila je da je vazdušni prostor iznad međunarodnog aerodroma u Alborgu zatvoren zbog prisustva dronova. "Aktivnosti dronova ometaju normalan rad aerodroma.

Vazdušni prostor je zatvoren zbog aktivnosti dronova, a svi letovi su i dalje obustavljeni. Aerodrom trenutno ne funkcioniše dok traju bezbednosne provere i istraga", naveo je šef regionalne policije Jesper Bojgard, prenosi danski javni servis DR. Prema njegovim rečima, policija i nadležne vlasti trenutno istražuju incident i preduzimaju neophodne korake kako bi se osigurala bezbednost vazdušnog saobraćaja. Bojgard je naglasio da vlasti rade zajedno kako bi
