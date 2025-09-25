Sjajni Bugari uz preokret do polufinala Svetskog prvenstva: Bugarska srušila SAD i plasirala se u borbu za medalju

Kurir pre 2 sata
Sjajni Bugari uz preokret do polufinala Svetskog prvenstva: Bugarska srušila SAD i plasirala se u borbu za medalju

Najefikasniji kod reprezentacije Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 29 poena.

Asparuh Asparuhov je dodao 12 poena, dok je Ilija Petkov upisao 10 poena. Kod selekcije Sjedinjenih Američkih Država najefikasniji je bio Itan Čemplin sa 17 poena. Džordan Evert je dodao 15 poena, dok je Merik Mekhenri upisao 12 poena. Reprezentaciji Bugarske je ovo prvi plasman u polufinale Svetskog prvenstva od 2006. godine, a u njemu će ove godine igrati protiv selekcije Češke. U drugoj polufinalnoj utakmici sastaće se selekcije Poljske i Italije. (Beta)
