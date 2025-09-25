Letnjim danima došao kraj: Stižu prave jesenje temperature

N1 Info pre 1 sat  |  Sara Botić
Letnjim danima došao kraj: Stižu prave jesenje temperature

Prave jesenje temperature stižu sutra i za vikend, kada će temperatura da padne na maksimalno dvadesetak stepeni, a noći će biti osetno svežije.

I sledeće nedelje će vreme biti u skladu sa kalendarom, tako da je vreme da se polako izvadi toplija jesenja garderoba. Letnjim danima je polako došao kraj. Priliv hladnije vazdušne mase na Balkanu će oboriti temperaturu na prosečne vrednosti za kraj septembra. Temperatura će od danas svakodnevno biti u padu za oko 3-4 stepena. Sistem oblačnosti sa zapada će nam povremeno donositi i padavine. Jutro je u celoj Srbiji oblačno, tmurno i sveže. Vreme će u četvrtak biti
