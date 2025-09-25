Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad, Rusija negira umešanost

Vazdušni prostor iznad aerodroma u Alborgu zatvoren je zbog prisustva neidentifikovanih dronova, što je izazvalo obustavu letova i bezbednosne provere. Slični incidenti zabeleženi su i na aerodromima Esbjerg, Sonderborg, Skridstrup i Bilund, dok su ranije u nedelji zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu i Oslu. Telegraf Danas N1 Info Kurir RTS

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen opisao je ove događaje kao "hibridni napad" izveden od strane "profesionalnog aktera". Iako dronovi nisu lansirani iz velike udaljenosti i nema dokaza o umešanosti Rusije, incidenti ukazuju na ozbiljnu pretnju i zahtevaju koordinisanu istragu. Telegraf Politika Beta NIN Novi magazin

Ruska ambasada u Danskoj odbacila je tvrdnje o umešanosti u incidente, nazivajući ih "insceniranom provokacijom" i upozoravajući da bi mogli biti iskorišćeni za eskalaciju sukoba u Ukrajini. Euronews N1 Info

Danska je kontaktirala NATO i EU zbog koordinisanih napada dronova na kritičnu infrastrukturu, a Nacionalni operativni štab radi 24 sata dnevno kako bi pratio situaciju. Policija nastavlja istragu, dok se dronovi ne obaraju zbog bezbednosti stanovništva. Euronews Blic Beta

