Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad

Naslovi.ai pre 1 sat
Dronovi zatvorili aerodrome u Danskoj, ministar odbrane opisao incident kao hibridni napad

Neidentifikovani dronovi ometaju rad aerodroma u Danskoj, vlasti istražuju poreklo i koordinaciju napada, bez dokaza o umešanosti Rusije.

Vazdušni prostor iznad aerodroma u Alborgu zatvoren je zbog prisustva neidentifikovanih dronova, što je izazvalo obustavu letova i bezbednosne provere. Slični incidenti zabeleženi su i na aerodromima Esbjerg, Sonderborg, Skridstrup i Bilund, dok su ranije u nedelji zatvoreni aerodromi u Kopenhagenu i Oslu. Telegraf Danas N1 Info Kurir RTS

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen opisao je ove događaje kao "hibridni napad" izveden od strane "profesionalnog aktera". Iako dronovi nisu lansirani iz velike udaljenosti i nema dokaza o umešanosti Rusije, incidenti ukazuju na ozbiljnu pretnju i zahtevaju koordinisanu istragu. Telegraf Politika Beta NIN Novi magazin

Danska je kontaktirala NATO i EU zbog koordinisanih napada dronova na kritičnu infrastrukturu, a Nacionalni operativni štab radi 24 sata dnevno kako bi pratio situaciju. Policija nastavlja istragu, dok se dronovi ne obaraju zbog bezbednosti stanovništva. Euronews Blic Beta

Povezane vesti »

Preleti dronova iznad aerodroma 'delo su profesionalca', kažu danske vlasti

Preleti dronova iznad aerodroma 'delo su profesionalca', kažu danske vlasti

BBC News pre 24 minuta
Preleti dronova iznad aerodroma ‘delo su profesionalca’, kažu danske vlasti

Preleti dronova iznad aerodroma ‘delo su profesionalca’, kažu danske vlasti

Danas pre 24 minuta
"Hibridni napad, pretnja, iza svega stoje profesionalci" Potpuni haos u Danskoj nakon pojave misterioznih dronova na nebu…

"Hibridni napad, pretnja, iza svega stoje profesionalci" Potpuni haos u Danskoj nakon pojave misterioznih dronova na nebu! (video)

Kurir pre 39 minuta
Danski ministar ocenio da su dronovi nad aerodromima hibridni napad, ali nije rekao ko je iza toga

Danski ministar ocenio da su dronovi nad aerodromima hibridni napad, ali nije rekao ko je iza toga

Novi magazin pre 1 sat
Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Beta pre 2 sata
Danski ministar ocenio da su dronovi nad aerodromima hibridni napad, ali nije rekao ko je iza toga

Danski ministar ocenio da su dronovi nad aerodromima hibridni napad, ali nije rekao ko je iza toga

Beta pre 1 sat
Šta se događa na danskim aerodromima: Ministar o hibridnom napadu dronova, bez dokaza o umešanosti Rusije

Šta se događa na danskim aerodromima: Ministar o hibridnom napadu dronova, bez dokaza o umešanosti Rusije

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromRusijaDanskaOslo

Svet, najnovije vesti »

"Nećemo se pokloniti kralju": Petro napao Trampa zbog udara na brodove u Karipskom moru: To je ubistvo!

"Nećemo se pokloniti kralju": Petro napao Trampa zbog udara na brodove u Karipskom moru: To je ubistvo!

Blic pre 19 minuta
Preleti dronova iznad aerodroma 'delo su profesionalca', kažu danske vlasti

Preleti dronova iznad aerodroma 'delo su profesionalca', kažu danske vlasti

BBC News pre 24 minuta
Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije…

Zelenski spreman da podnese ostavku nakon završetka rata: "Imamo Trampovu podršku da napadnemo Rusiju ako Ukrajina dobije dodatno oružje"

Blic pre 24 minuta
Nikola Sarkozi osuđen na zatvor: Objavljena kazna, očekuje se žalba

Nikola Sarkozi osuđen na zatvor: Objavljena kazna, očekuje se žalba

Nova pre 9 minuta
Medvedev odgovorio Zelenskom: Rusija može da primeni oružje od kojeg nema spasa u skloništima

Medvedev odgovorio Zelenskom: Rusija može da primeni oružje od kojeg nema spasa u skloništima

Sputnik pre 19 minuta