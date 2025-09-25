„Dobro bre Darko, da li si normalan?“: Goca Tržan poludela kada je čula da je Lazić ponovo imao udes

Goca Tržan najavila je svoj novi koncert i tom prilikom govorila o privatnom životu, braku i ćerki koja je nedavno proslavila punoletstvo.

Goca Tržan već tri decenije je na muzičkoj sceni, prvo kao članica grupe Tap 011, a potom i kao solistkinja, a sada se osvrnula na promene koje je doživela. „Fizički sam se dosta promenila, a ovako sam naučila da kanališem svoju energiju, da ne zuji baš svima u glavi od mene, a imam te momente kada moj muž kaže: „Ja sam sada izašao iz kuće“, jer umem da vibriram jako. Ono što sam naučila za ovih 31. godinu, da ne moram svima da se sviđam, ne moraju svi da me vole.