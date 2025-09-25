Oglasila se policija o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao Darko Lazić

Nakon što je noćas došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao pevač Darko Lazić, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova. „Noćas, oko 00.45 časova, u Novom Beogradu kod Arene, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil „mercedes“ i autobus „GSP Beograd“.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi lake telesne povrede zadobili su vozač „mercedesa“ D. L. (34) i putnica K. L. (35)“, naveli su u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva preduzimaju sve mere i radnje u vezi sa saobraćajnom nezgodom. A post shared by 192.RS (@192_rs) „Povodom ove nezgode obavešten je dežurni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu, koji se izjasnio da se sačini zapisnik o izvršenom