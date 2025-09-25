Oglasila se policija o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao Darko Lazić

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Oglasila se policija o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao Darko Lazić

Nakon što je noćas došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao pevač Darko Lazić, oglasilo se Ministarstvo unutrašnjih poslova. „Noćas, oko 00.45 časova, u Novom Beogradu kod Arene, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali automobil „mercedes“ i autobus „GSP Beograd“.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi lake telesne povrede zadobili su vozač „mercedesa“ D. L. (34) i putnica K. L. (35)“, naveli su u saopštenju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva preduzimaju sve mere i radnje u vezi sa saobraćajnom nezgodom. A post shared by 192.RS (@192_rs) „Povodom ove nezgode obavešten je dežurni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu, koji se izjasnio da se sačini zapisnik o izvršenom
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na…

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na ušivanja

Blic pre 24 minuta
"7 Meseci sam bio na blokatorima, 3 meseca na lečenju od alkohola" Darko Lazić pijan izazvao udes, a ovo je pričao pre…

"7 Meseci sam bio na blokatorima, 3 meseca na lečenju od alkohola" Darko Lazić pijan izazvao udes, a ovo je pričao pre saobraćajke!

Kurir pre 44 minuta
"I dalje ću voziti, ovo se svima dešava" Darko Lazić otkrio nove detalje nezgode i šokirao sve: Nisam bio pijan, automobil mi…

"I dalje ću voziti, ovo se svima dešava" Darko Lazić otkrio nove detalje nezgode i šokirao sve: Nisam bio pijan, automobil mi je...

Kurir pre 9 minuta
Mladen Mijatović otkrio nove detalje o saobraćajki Darka Lazića: On ne poseduje srpsku vozačku dozvola, koristi... Spomenuo i…

Mladen Mijatović otkrio nove detalje o saobraćajki Darka Lazića: On ne poseduje srpsku vozačku dozvola, koristi... Spomenuo i narkotike

Kurir pre 44 minuta
"I dalje ću voziti, ovo se svima dešava" Darko Lazić otkrio nove detalje nezgode: "Nisam bio pijan, proklizao je automobil"

"I dalje ću voziti, ovo se svima dešava" Darko Lazić otkrio nove detalje nezgode: "Nisam bio pijan, proklizao je automobil"

Alo pre 23 minuta
Saopštenje mupa povodom udesa Darka Lazića: Evo šta su sledeći koraci nakon što je izazvao saobraćajku i šta sada čeka pevača…

Saopštenje mupa povodom udesa Darka Lazića: Evo šta su sledeći koraci nakon što je izazvao saobraćajku i šta sada čeka pevača

Blic pre 1 sat
Oglasio se MUP o udesu Darka Lazića: Izdat je nalog da se od vozača hitno uzme ovo

Oglasio se MUP o udesu Darka Lazića: Izdat je nalog da se od vozača hitno uzme ovo

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesGSPTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaDarko Lazić

Zabava, najnovije vesti »

Novi Pazar menja tržište rada: Smart City centar kao pokretač transformacije

Novi Pazar menja tržište rada: Smart City centar kao pokretač transformacije

RTV Novi Pazar pre 4 minuta
Hteo je samo Elvisovo nasleđe: Prisila Prisli o braku Lise Mari sa Majklom Džeksonom

Hteo je samo Elvisovo nasleđe: Prisila Prisli o braku Lise Mari sa Majklom Džeksonom

RTS pre 59 minuta
"Rekao sam doktoru sa imam problem sa alkoholom i porocima": Darko Lazić 7 meseci bio na blokatorima, ovako je pričao pre udesa…

"Rekao sam doktoru sa imam problem sa alkoholom i porocima": Darko Lazić 7 meseci bio na blokatorima, ovako je pričao pre udesa

Blic pre 24 minuta
"Povredilo me ja kada je Aneli pričala da volim muškarce": Asmin priznao šta mu je bivša priredila: "Bio me je blam..."

"Povredilo me ja kada je Aneli pričala da volim muškarce": Asmin priznao šta mu je bivša priredila: "Bio me je blam..."

Blic pre 54 minuta
Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na…

Darko Lazić i žena imali tešku saobraćajnu nesreću: Hitna pomoć pevača izvlačila iz autombila- odmah prebačeni u bolnicu na ušivanja

Blic pre 24 minuta