SAZNAJEMO EPP raspravlja jutros o statusu SNS: Da li su na korak do izbacivanja iz Evropske narodne partije?

Srpska napredna stranka biće tema na sastanku Evropske narodne partije, pošto u toj političkoj grupaciji stranaka u okviru Evropskog parlamenta danas raspravljaju o daljem statusu ove partije, saznaje Nova.rs.

Liderstvo Evropske narodne partije (EPP) sastaje se jutros kako bi razgovaralo o pridruženom članstvu stranke SNS predsednika Aleksandra Vučića. To je, kako tvrde nezvanični izvori Nova.rs, deo „procesa nadzora“ pokrenutog kao odgovor na obračun Vučićeve vlade sa studentskim protestima i civilnim društvom. Očekuje se da predsednik EPP-a Manfred Veber obavesti rukovodstvo stranke desnog centra o odnosima sa SNS-om, nakon što je generalna sekretarka Dolors Montserat