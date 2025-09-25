Tramp tvrdi da je sabotiran u UN – Generalni sekretar pokreće istragu

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Mila Marinović
Tramp tvrdi da je sabotiran u UN – Generalni sekretar pokreće istragu

Predsednik SAD Donald Tramp juče je zatražio od Ujedinjenih nacija da odmah pokrenu istragu zbog, kako tvrdi, „trostruke sabotaže“ kojoj je bio izložen tokom svog govora na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.

On je naveo tri incidenta: kvar pokretnih stepenica po njegovom dolasku u zgradu UN, zbog čega su on i njegova pratnja morali peške da se popnu; kvar „telepromptera“ – uređaja koji projektuje tekst govora na staklo pred govornikom i, prema rečima njegove supruge Melanije, loše ozvučenje u sali zbog kojeg ga navodno ni ona nije mogla jasno čuti. Tramp je u dugačkoj, ljutitoj poruci objavljenoj na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao: „To nije bila
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

BBC News pre 35 minuta
Tramp traži istragu UN o ‘trostrukoj sabotaži’ i poručuje: ‘Sramota’

Tramp traži istragu UN o ‘trostrukoj sabotaži’ i poručuje: ‘Sramota’

Danas pre 25 minuta
Tramp traži istragu UN o ‘trostrukoj sabotaži’ i poručuje: ‘Sramota’

Tramp traži istragu UN o ‘trostrukoj sabotaži’ i poručuje: ‘Sramota’

Danas pre 25 minuta
Tramp traži istragu UN o ‘trostrukoj sabotaži’ i poručuje: ‘Sramota’

Tramp traži istragu UN o ‘trostrukoj sabotaži’ i poručuje: ‘Sramota’

Južne vesti pre 30 minuta
Tramp pobesneo: Trostruka sabotaža; Odmah mu stigao odgovor: Predsedniče, vaši su... FOTO

Tramp pobesneo: Trostruka sabotaža; Odmah mu stigao odgovor: Predsedniče, vaši su... FOTO

B92 pre 25 minuta
"Ovo je bila trostruka sabotaža" Oglasio se Tramp nakon niza incidenata u UN, zahteva istragu!

"Ovo je bila trostruka sabotaža" Oglasio se Tramp nakon niza incidenata u UN, zahteva istragu!

Alo pre 5 minuta
Trampov frontalni napad

Trampov frontalni napad

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSkupština UNNjujorkDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

N1 Info pre 5 minuta
Lakapel ekskluzivno za REUC: Evropa će opstati samo ako poštuje slobodu naroda Novo

Lakapel ekskluzivno za REUC: Evropa će opstati samo ako poštuje slobodu naroda Novo

REUC pre 15 minuta
Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

BBC News pre 35 minuta
Tramp, s pogledom na Centralnu Aziju, sklopio poslove vredne 12 milijardi dolara s Kazahstanom i Uzbekistanom

Tramp, s pogledom na Centralnu Aziju, sklopio poslove vredne 12 milijardi dolara s Kazahstanom i Uzbekistanom

Danas pre 15 minuta
Dronovi ponovo uzbunili Dansku: Zatvoren aerodrom na severu zemlje

Dronovi ponovo uzbunili Dansku: Zatvoren aerodrom na severu zemlje

BBC News pre 10 minuta