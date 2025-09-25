Vučić: 'Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 1. oktobra'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Njujorku da su SAD pristale da produže neuvođenje sankcija Naftnoj industriji Srbije za svega četiri dana i da će one stupiti na snagu 1. oktobra. „To nije lepa vest, ali je očekivana. Mi smo tu kolateralna šteta odnosa Zapada i Rusa, platićemo izrazito visoku cenu“, rekao je Vučić medijima iz Srbije. Vučić je rekao da predstoji „teško vreme i teška zima“ i da će „dati sve od sebe“ da građani imaju „toplu zimu u