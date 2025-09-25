Da li verujete statistici: Prosečna plata u Srbiji 109.000 dinara!

Ozon press pre 36 minuta
Da li verujete statistici: Prosečna plata u Srbiji 109.000 dinara!

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa za jul iznosila je 109.071 dinar, a bruto zarada 150.646 dinara, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

Medijalna neto zarada za jul iznosila je 85.000 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Prosečna neto zarada u junu u Moravičkom okrugu iznosila je 94.057 dinara (prethodni mesec 93.318 ). Najveće zarade se beleže u Lučanima 103.582 (u maju 113.089), a potom slede Gornji Milanovac sa prosečnih 94.563 (95.574), Čačak sa 94.777 (92.345) i Ivanjica 82.884 (80.794). Prosečne junske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice
