EU i Indonezija zaključile pregovore o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu Novo

REUC pre 1 sat  |  REUC
EU i Indonezija zaključile pregovore o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu Novo

Brisel/Džakarta, septembar 2025. — Evropska unija i Indonezija su zvanično završile pregovore o Sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu (CEPA) i Sporazumu o zaštiti investicija (IPA), čime je otvoren put ka novoj eri trgovinskih i investicionih odnosa između dve strane.

Pregovori su zaključeni nakon političkog dogovora postignutog 13. jula između predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednika Indonezije Praboua Subianta. Sporazume je u ime EU vodio komesar za trgovinu i ekonomsku bezbednost Maroš Šefčovič, koji se trenutno nalazi u Indoneziji kako bi obeležio ovaj istorijski trenutak i podržao naredne korake ka ratifikaciji. „Naš sporazum sa Indonezijom otvara nove mogućnosti za preduzeća i poljoprivrednike u
Otvori na reuc.snm.rs

Povezane vesti »

EU i Indonezija zaključile pregovore o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu

EU i Indonezija zaključile pregovore o sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu

Serbian News Media pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaTrgovinski sporazumBriselEUEvropska komisijaIndonezija

Svet, najnovije vesti »

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

Nepoznati dronovi iznad nekoliko aerodroma u Danskoj, moguće da je reč o nečijoj šali

N1 Info pre 5 minuta
Lakapel ekskluzivno za REUC: Evropa će opstati samo ako poštuje slobodu naroda Novo

Lakapel ekskluzivno za REUC: Evropa će opstati samo ako poštuje slobodu naroda Novo

REUC pre 15 minuta
Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

Tramp traži istragu UN o 'trostrukoj sabotaži' i poručuje: 'Sramota'

BBC News pre 35 minuta
Tramp, s pogledom na Centralnu Aziju, sklopio poslove vredne 12 milijardi dolara s Kazahstanom i Uzbekistanom

Tramp, s pogledom na Centralnu Aziju, sklopio poslove vredne 12 milijardi dolara s Kazahstanom i Uzbekistanom

Danas pre 15 minuta
Dronovi ponovo uzbunili Dansku: Zatvoren aerodrom na severu zemlje

Dronovi ponovo uzbunili Dansku: Zatvoren aerodrom na severu zemlje

BBC News pre 10 minuta