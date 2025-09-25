Aktivisti PSG oslobođeni optužbi a jedan GP "Bravo" osuđen za nasilničko ponašanje u novosadskoj skupštini

RTS pre 23 minuta
Aktivisti PSG oslobođeni optužbi a jedan GP "Bravo" osuđen za nasilničko ponašanje u novosadskoj skupštini

Presudom Osnovnog suda u Novom Sadu, aktivisti Pokreta slobodnih građana, Mladen Cvijetić i Srđan Đurić, oslobođeni su optužbi, dok je aktivista Građanskog pokreta Bravo, Brajan Brković, osuđen uslovno na četiri meseca zatvora za nasilničko ponašanje na sednici Komisije za planove početkom marta meseca 2022. godine.

Na sednici gradske skupštine na kojoj se tada razmatralo usvajanje Generalnog urbanističkog plana, bačene su i dve dimne bombe, zbog čega je sednica prekinuta.
