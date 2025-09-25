Srednji kurs dinara za evro 117,1896 dinara

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1896 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1896 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru manji za 0,6 odsto i iznosi 99,8718 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 4,7 odsto, a od početka godine za 12,6 odsto.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Kurs dinara promenjen Narodna banka Srbije objavila tačnu vrednost!

Kurs dinara promenjen Narodna banka Srbije objavila tačnu vrednost!

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako su poskupljenja hrane pojela rast penzija?

Kako su poskupljenja hrane pojela rast penzija?

Danas pre 3 minuta
Banjski trojac s juga Srbije jedinstven u Evropi - temperatura vode ne pada ispod 30 stepeni

Banjski trojac s juga Srbije jedinstven u Evropi - temperatura vode ne pada ispod 30 stepeni

Kamatica pre 23 minuta
Šta treba da znate o porezu u Srbiji ako ulažete u akcije u SAD

Šta treba da znate o porezu u Srbiji ako ulažete u akcije u SAD

Bloomberg Adria pre 1 sat
Uljana repica zauzima sve više površina u Srbiji, nedosatak kiše odlaže njenu setvu

Uljana repica zauzima sve više površina u Srbiji, nedosatak kiše odlaže njenu setvu

RTS pre 1 sat
Štedi novac i vreme – rešenje Rajfajzen banke za svakodnevno poslovanje

Štedi novac i vreme – rešenje Rajfajzen banke za svakodnevno poslovanje

RTS pre 1 sat